Radiotropisme épisode 4 (29.11.24) – « Rue »

Bonjour, c’est Séb Hertzien.

Bienvenue dans ce nouveau programme intitulé « Radiotropisme », l’émission qui vous fait vous tourner vers les ondes hertziennes ! Diffusion en quinzaine, les vendredis, de 19h à 20h.

Le concept ? A l’aide d’une thématique mensuelle (un mot voire une expression), il s’agit de faire une émission entièrement musicale où sont diffusés des morceaux contenant ce mot dans leur titre, et l’émission suivante avec un intervenant qui vient parler de ce thème ! (toujours en jouant des tracks autour de ce mot).

Pour ce mois de décembre (bon, ok, l’émission est diffusée fin novembre, certes!), j’ai choisi le mot « rue » comme thématique.

Playlist de 15 morceaux, totalement éclectique, vous pouvez la retrouver ci-dessous. Je vous joins aussi le texte introductif de cette émission, que j’ai composé spécialement à cette occasion. J’essaierai de faire ça à chaque émission dorénavant !

« La rue en chanson a donné lieu à 1001 interprétations et symboliques : lieu lumineux de joies éclatantes, de souvenirs d’enfance, siège d’espoirs déçus et fantasmés, à la fois refuge rassurant, terrain festif éclairé par l’obscurité ou encore piège dont on ne sort pas indemne. La rue est un paradoxe en soi, une chimère qui confère tour à tour à la sociabilité légère ou à la survie sans détour.

Pigalle y évoque les « dingues et les paumés » (comme disait Thiéfaine), Cro-Mags y beugle la loi de la justice de rue, 2 Pac y aborde le thème de la célébrité et de l’impact de la rue sur la vie d’un artiste, Marty Robbins y psalmodie la triste fin d’un cowboy dans une ville désolée du Texas, Bruce Springsteen y exprime la liberté de mouvement et l’hédonisme…

Parcourons en musique aujourd’hui dans Radiotropisme les différentes facettes de cette passionnante thématique ! »

Bonne écoute !