Radiotropisme épisode 9 (21.02.25) « Nuit »

Bonjour, c’est Séb Hertzien.

Bienvenue dans ce nouveau programme intitulé « Radiotropisme », l’émission qui vous fait vous tourner vers les ondes hertziennes ! Diffusion en quinzaine, les vendredis, de 19h à 20h.

Le concept ? A l’aide d’une thématique mensuelle (un mot voire une expression), il s’agit de faire une émission entièrement musicale où sont diffusés des morceaux contenant ce mot dans leur titre, et l’émission suivante avec un intervenant qui vient parler de ce thème ! (toujours en jouant des tracks autour de ce mot). C’est comme si ces chansons communiquaient entre elles durant une heure ! Et quand en plus du son, il y a un invité (une fois sur deux), ça communique encore davantage !

Pour cette seule émission de février (il n’y en a eu qu’une au lieu de deux), j’ai choisi de la faire sur le mot « nuit ». La playlist contient 15 titres, où l’où voyage à travers différents univers musicaux ! (j’ai même fait un beau « pull up » bien placé à un moment donné, sur Vive la fête « nuit blanche », j’ai pas pu résister !^^). En introduction, un court texte de ma composition, écrit avec les mots des titres de toutes les chansons diffusées pendant cette émission :

« NUIT

Et vous, que vous inspire la nuit ?

Vos nuits sont-elles plutôt blanches, tel le satin, ou noires, tel un soleil qui s’obscurcit ?

Que vous soyez à Paris, sur les Champs-Elysées ou bien à Marseille, à Felix Pyat, les nuits bohémiennes ont toutes la même saveur de vérité, comme si le jour était le brouillon de la nuit, parsemé de mensonges et d’infamies !

Si vous êtes dehors, dans le brouillard, préparez-vous !

La nuit va commencer… c’est le cinéma gratuit !

Bonne nuit ! »

Rdv le 7 mars, pour une nouvelle émission/thématique ; on fêtera déjà la 10ème édition de Radiotropisme !

Bonne écoute !