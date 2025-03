Radiotropisme épisode 10 (07.03.25) « Oiseau »

Bonjour, c’est Séb Hertzien.

Bienvenue dans ce nouveau programme intitulé « Radiotropisme », l’émission qui vous fait vous tourner vers les ondes hertziennes ! Diffusion en quinzaine, les vendredis, de 19h à 20h.

Le concept ? A l’aide d’une thématique mensuelle (un mot voire une expression), il s’agit de faire une émission entièrement musicale où sont diffusés des morceaux contenant ce mot dans leur titre, et l’émission suivante avec un intervenant qui vient parler de ce thème ! (toujours en jouant des tracks autour de ce mot). C’est comme si ces chansons communiquaient entre elles durant une heure ! Et quand en plus du son, il y a un invité (une fois sur deux), ça communique encore davantage !

Pour cette première émission du mois de mars, j’ai choisi de la faire sur le mot « oiseau ». La playlist contient 14 titres, où l’où voyage à travers différents univers musicaux : rock 60’s, électro, techno mariachi, chanson française, grindcore, musique classique…

Rdv dans 15 jours sur ce même thème de l’oiseau, avec un invité au micro pour l’approfondir.

Bonne écoute !