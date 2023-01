Salut à tous,

Pour ce premier épisode de l’année, je suis avec Cross dans les studios de la radio. De passage à Angers quelques jours pour composer des nouveaux « Cross, VAPA », il termine son séjour par un Passion Kick en B2B – what else ? 🙂

Ha oui et bonne année à tous !

Comme d’hab, vous pouvez retrouver la playlist des titres sur Spotify :

open.spotify.com/playlist/1osQA7zCSA6HMwuvaHTf4L

Viel Spaß!

David