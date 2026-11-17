Tristi découvre sa passion pour la musique électronique lorsqu’il déménage à Londres en 2009.

Il y passa une dizaine d’années à cultiver son univers minimal techno, organiser des after hours, et a pu voyager grâce à ses rencontres musicales. Résident de plusieurs parties durant ce laps de temps, il a eu la chance de partager les platines avec Alex Celler, Arnaud le Texier, Loopdeville pour ne citer que quelques-uns.

Ses Dj set sont composés de tracks dénichées tout au long de son voyage dans l’univers Minimale House/Techno, mêlés à quelques guilty pleasure toujours Dancefloor friendly.