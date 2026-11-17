Damon Pie est DJ et producteur, basé à Angers. Il collectionne les vinyles et mixe depuis plus de dix ans, longtemps chez lui pour le plaisir, puis en apéro et en soirées privées.

Dans ses sets, on trouve de l’ambient, du drone, du downtempo, un peu de jazz, et souvent des morceaux plus expérimentaux qu’on a du mal à ranger dans une case. Côté influences : Brian Eno, Gigi Masin, Huerco S. Il produit aussi sur synthés modulaires. Deux morceaux sont en écoute sur son Bandcamp, La Fourche et Dopamine. Le live sur Radio Campus Angers sera son premier passage à la radio.