Mouse est un DJ venu tout droit d’Afrique du Sud depuis deux ans. Passionné de musique house et deep house depuis plusieurs années, il a la volonté de partager sa passion pour des sonorités chaleureuses, groovy et entraînantes.

Inspiré par la richesse de la scène électronique sud-africaine et par les différentes influences musicales qu’il a rencontrées au fil des années, dont le Reggae, l’Amapiano, l’Afrohouse et la Tech House, Mouse cherche avant tout à créer une véritable expérience à travers ses sets.