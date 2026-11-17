La musique, chez Arthur, a commencé à la maison : une mère collectionneuse de vinyles, un jukebox qui tourne en boucle, et des disques qui passent librement de la variété au rock, de la pop à la soul ou au jazz. Le goût du disque s’installe bien avant celui des platines.

En 2014, ses études à Paris l’emmènent dans les disquaires et les premiers clubs. Après son diplôme, direction Tulum, au Mexique, où il passe deux ans au Nana Rooftop Bar. C’est là qu’il apprend à jouer, porté par un terrain de jeu idéal et une scène ouverte aux découvertes. De retour en France, à Bordeaux, il découvre une scène stimulante et fonde N47 avec un ami, une association née du souvenir de leur premier événement. D’abord attiré par la micro et la minimale, il élargit peu à peu sa palette vers la tech house et l’électro, avant de laisser davantage de place à la house et à la deep house : des sélections plus chaleureuses, toujours guidées par le groove. Installé à Angers depuis deux ans, il a créé ÉCHO, une cantine de quartier, bar et coffee shop où la musique occupe une place centrale. Il joue moins souvent, écoute plus que jamais et continue de chercher le bon disque, celui qui fait doucement basculer l’ambiance.