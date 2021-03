Mélodub 29/03/2021

Yo les Skankers!

Dans cette émission on vous proposera beaucoup de nouveautés, particulièrement chez Irie Ites Record avec Deewaï et Supa Dready, Glen Washington, Linval Thompson et Tsahai.

Sly and Robbie sortent également un album aux allures surprenantes, on vous jouera 2 de leurs morceaux.

On se refera plaisir avec Nei-Jah et Gentleman’s Dub Club souvent joués sur nos ondes.

Et enfin un hors sujet exceptionnel puisque l’on accueille le rappeur angevin Seanaboy, qui interpretera une exclu sur un excellent riddim, et un freestyle avec votre serviteur Dj Lus au scratch… Skank Inna Radio !!