Yo les Skankers!

Au menu du podcast de l’émission des oldies, GROUNDATION, Cedric Myton, les agendas de l’été !!! Des news au programme, Bold & General electriks du label CMR mais aussi la présentation des sounds à venir Rdh Hi-Fi Association Black Up !!!

On finira avec une sélection stepper, Vibronics and more !!! Avant de finir par le hors-sujet !!!

Skank Inna Radio !!