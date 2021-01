Mélodub 18/01/2021

Yo les Skankers !! C’est la rentrée de Melodub sur Radio Campus Angers

et on est très heureux de vous retrouver sur les ondes pour cette émission enregistrée au studio! Et oui !!!

A l’honneur, dans cette émission, la présentation de la deuxième et toute nouvelle sortie de ce début d’année du label Walking Mess Sound System , avec la collaboration de Sersha D & Alpha D, composée, mixée et masterisée par Welders Hi Fi et produite par Elise Gz de Asso Faut Qu’ça Sonne . Très belle rentrée de leur part !!!

Au programme de cette première émission 2021 :

La toute dernière pépite de Reggae Français avec le morceau Big&Ready de Irie Ites avec Original Tomawok , Puppa Nadem, et Keefaz , les derniers arrivages de chez Boomrush Productions avec SISA ME (une belle rencontre germano-mexicaine), et Jon Moon avec un extrait de son EP sorti en décembre dernier.

La présentation du nouveau projet au senteur Inna De Yard intitulé Binghistra Movement avec au commande le légendaire Earl Chinna Smith. On vous présentera 2 magnifiques morceaux de l’album « Made in Jamaica ». Pour les passionnés, projet à suivre cette année!

Un petit tour du côté des Oldies avec entre autre : Pama International Feat Dennis Alcapone, 10ans déjà, sur le morceau Love is Easy, de l’album Highrise, Steel Pulse et Horace Andy clôturerons cette selecta Classic.