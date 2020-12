Yo les Skankers!! Dernière émission de l’année 2020 sur les ondes de Radio Campus Angers… Emission spéciale donc! Avec nos 3 derniers coups de coeur: Dub Shepherds Sound, Tetra Hydro K et Junior Toots. Et comme c’est bientôt les fêtes de fin d’année, l’ami Selecta Valles a.k.a Red Strike Sound & Records vous a concocté un bon Mini-Mix de 45 minutes en cadeau, avec du gros son et de belles exclus !!!

Playlist : Flight To England > Dub Shepherds

2020 / Haze Impact > Tetra Hydro K

Smoking Sessions 2020 / Sweet and Dandy > Junior Toots

2020 / Mini-Mix 45min > Selecta Valles

Red Strike Sound and Records 2020 /