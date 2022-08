Le Musée des Oubliés-23-07-2022

Manfred Mann > Ha Ha Said The Clown

1967 /

M > Popmuzik

1979 /

Midge Ure > If I Was

1985 /

Alvin Stardust > Good Love Never Dies

1975 /

Eddy Grant > I Don't Want To Dance

1982 /

Monkees > Daydream Believer

1967 /

Black Sabbath > Paranoid

1970 /

Fania All Stars > Ella Fue (She Was The One

1978 /

Barbara Lewis > Baby I'm Yours

1964 /

Chic > I Want Your Love

1978 /

Clint Eastwood & General Saint > Shame And Scandal

1984 /

Jimmy Cliff > Raggae Night

1983 /

McCoys > Hang On Sloopy

1965 /

Jermaine Stewart > We Don't Have To Take Our Clothes Off

1985 /

Hank Mizell > Jungle Rock

1958/1959/1971/1976/1978/1981/2014 /

Rheingold > Dreiklangsdimensionen

1982 /

Cat Stevens > Matthew And Son

1966/1967 /