Le Musée des Oubliés-20-12-2021

Cette semaine comme cadeau de Noël tous les jours le musée des oubliés ouvre ses portes pour vous transférer dans le passé.

Aujourd’hui une émission spéciale autour de Tamla Motown, la maison de disques qui était installé à Detroit, Michigan, aussi appelé The Motor City.

Détroit est la capitale de l’automobile américaine : les trois grandes firmes américaines (General Motors, Ford et Chrysler).

Quelques artists chez Motown qui dominaient le Billboard Hot 100 étaient The Four Tops, Temptations, Martha & The Vandellas et Diana Ross & The Supremes.

A (re)découvrir entre 14 et 15 heures.