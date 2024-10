Le Musée des Oubliés-19-10-2024

(I KNOW) I'M LOSING YOU > TEMPTATIONS

1965 /

MARJORINE > JOE COCKER

1968 /

THE LEGEND OF XANADU > DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH

1968 /

GEORGEOUS > ROZLYNE CLARKE

1991 /

MORNING HAS BROKEN > CAT STEVENS

1971 /

IS THIS LOVE > GEORGE HARRRISON

1988 /

I CAN DO IT > RUBETTES

1975 /

PRIVATE INVESTIGATIONS > DIRE STRAITS

1982 /

ROCK YOUR BABY > GEORGE MCCRAE

1974 /

WONDERFUL TIME UP THERE > ALVIN STARDUST

1981 /

DEVELISH MARY > JEN ROG

1972 /

AND WHEN I DIE > BLOOD, SWEAT AND TEARS

1969 /

ONE INCH ROCK > TYRANNOSAURUS REX (T.REX)

1968 /

BEHIND THE WHEEL > DEPECHE MODE

1988 /

TEARS IN THE MORNING > BEACH BOYS

1971 /