Le Musée des Oubliés-18-05-2024

L-L-Lucy > Mud

1975 /

Walking On Sunshine > Rockers Revenge feat. Donnie Calvin

1982 /

You Sexy Thing > Hot Chocolate

1975 /

The Mighty Quinn (Quinn The Eskimo) > Manfred Mann

1968 /

These Are The Good Old Days > Albert Hammond

1975 /

Capital Punishment > Sandy Coast

1969 /

Cover Me > Bruce Springsteen

1984 /

Reet Petite (The Finest Girl You Ever Want To Meet) > Jackie Wilson

1957/1980/1987 /

Smooth Operator > Sade

1984 /

Mexico > Sandiago

1978 /

28° A l'Ombre > Jean François Maurice

1978 /

The One In 10 > UB40

1981 /

Lazy Sunday > Small Faces

1968 /

Piano In The Dark > Brenda Russell

1988 /

Movin' > Brass Construction

1976 /

Good Night > Beatles

1968 /