Cher(e)s ami(e)

L’émission d’aujourdhui est dédié en grand partie à John Lennon.. John Lennon est né le 9 octobre 1940 à Liverpool. Il aurait eu aujourd’hui 81 ans.

John était avec Paul McCartney le fondateur du groupe de skiffle de Quarrymen en 1956. Plus tard George Harrison joint le groupe et le nom est en Silver Beetles et ensuite Beatles..

En 1962 Ringo Starr joint le groupe comme batteur.

Le rest c’est histoire.

Bonne écoute.

Peter