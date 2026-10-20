Jazzitude saison XIX épisode 1

Le coup de cœur de l’émission, c’est Coastline par Matthieu Donarier et qui sort chez Yolk Records.
Matthieu Donarier, Coastline, Yolk, 2025 : Domino Effect
Steve Lacy, The Window, SoulNote, 1988 : Flakes
Otomo Yoshihide’s New Jazz Quintet, El derecho de vivir, F.M.NSoundfactory, 2025 : El derecho de vivir [extrait]
Russ Lossing, Proximity Alert, Songs, 2025 : Rhythmique
Philippe Mouratouglou, Nautiles, Vision Fugitive, 2025 : Nautiles
Ellinoa, Mejiro, Les Petits Cailloux des Chemins, 2025 : A River Cleanse
Dear Uncle Lennie, Sister Juniper, BMC, 2025 : Labyrinth