Publié le par Jazzitude

Jazzitude saison XIX épisode 1

Le coup de cœur de l’émission, c’est Coastline par Matthieu Donarier et qui sort chez Yolk Records.

 

Matthieu Donarier, Coastline, Yolk, 2025 : Domino Effect

Steve Lacy, The Window, SoulNote, 1988 : Flakes 

Otomo Yoshihide’s New Jazz Quintet, El derecho de vivir, F.M.NSoundfactory, 2025 : El derecho de vivir [extrait]

Russ Lossing, Proximity Alert, Songs, 2025 : Rhythmique

Philippe Mouratouglou, Nautiles, Vision Fugitive, 2025 : Nautiles

Ellinoa, Mejiro, Les Petits Cailloux des Chemins, 2025 : A River Cleanse

Dear Uncle Lennie, Sister Juniper, BMC, 2025 : Labyrinth

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