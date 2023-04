5. 2022/23 lundi 28 novembre

Restless Spin > Matthieu Donarier, Bestiaire #01, Explorations, BMC, 2022 /

Bon voyage > Matthieu Donarier, Bestiaire #01, Explorations, BMC, 2022 /

Lowlands of sorrow > James Brandon Lewis Red Lily Quintet, Jesup Wagon, TAOForms, 2021 /

Leçon de danse > René Lussier, Au Diable Vert, RER Recommanded / Circum Disc, 2022 /

Down the rabbit hole > Sophia Domancich, Alice’s Evidence, Marge, 2016 /

When roses cease to bloom > Tenements of Clover, Least Bee, Les Musiques à Ouïr, 2022 /

Monks Singing Holy Songs in the Wild Countryside > Camille-Alban Spreng / Benjamin Sauzereau / Marco Giongrandi, Dear Uncle Lennie, Yolk, 2022 /

Song from Northern Zealand > Hasse Poulsen & Henrik Simonsen, The Parsonnage Melodies, Das Kapital Records, 2022 /