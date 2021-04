Strings est un trio fondé en avril 1996

C’est un trio de guitares acoustiques composé de Jacky Ambroise, Philippe Augustin et Ralph Blanchard. Il tire son inspiration du style troubadour haïtien influencé par le flamenco et la musique latine.

A l’époque, l’album Tropical Mood est arrivé comme un OVNI dans le milieu musical Haïtien déjà très marqué par le kompa qui était omniprésent et qui au début des années 80, devait cohabiter avec la déferlante zouk propulsée aux devant de la scène notamment par de Kassav’.

Il fallait opéré un changement.

Le groupe Zèklè s’y essaya en premier avec un beat à la fois rock et konpa, teinté de jazz fusion, qui va atteindre le comble de son expression quand Joël Widmaier, batteur, chanteur et leader du groupe, se joint à Ralph Boncy, Ti Raoul Denis et Mushy Widmaier.

Revenons à Strings qui s’est imposé avec Tropical Mood . 10 titres composés par Jacky Ambroise, Philippe Augustin, Abreu Zequinha, Rolando Laserie et Max Piquion.

Strings misait sur la prédominance des cordes alors que le compas mettait au premier plan l’instrument à vent tel que le saxophone ou la trompette.