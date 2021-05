Edrisah Kenzo Musuuza (connu professionnellement sous le nom d’Eddy Kenzo) est né le 9 avril 19891 à Masaka, en Ouganda.

Qui est mieux placé pour parlé de lui que Eddy KEnzo, lui-même :

« J’ai perdu ma mère à l’âge de 5 ans c’est pourquoi je n’ai pas eu assez d’éducation. A 7 ans étant un enfant de la rue, j’ai lutté pour m’en sortir. Je suis resté dans la rue jusqu’à l’âge de 13 ans .

Au bout de ces 13 années, un bon Samaritain m’a aidé pendant un an à à reprendre mes études.

Puis en raison de certains problèmes que cette personne a rencontré, je n’étais plus en mesure de continuer mes études. Je suis redevenu enfant de la rue et j’ai vendu, dans les rues de Kampala, de l’eau et des sodas, dans un parc de taxi et au stade de Nakivubo pendant les matchs et autres événements. Plus tard j’ai rejoint Jjogo Yang en tant que footballeur et j’ai pu poursuivre des études en tant que footballeur junior boursier. J’ai toujours été un membre actif de l’équipe de football de l’école.

Après le lycée, KENZO est devenu mon nouveau nom de scène et ma passion pour la musique est née. Je suis entré en studio pour perfectionner mon art en 2007. J’ai continué, à la fois en tant que chanteur et compositeur, à travailler avec certaines des plus grandes personnalités de la musique de l’Ouganda. Au cours des années suivantes, mon talent de chanteur, compositeur et interprète est devenu évident après ma percée en 2008. »

EDDY KENZO se révélera au public en 2008, avec sa chanson populaire « Yanimba » de Mikie vin. C’est en 2010 qu’Eddy Kenzo s’impose avec sa chanson « Endurance » qui a d’ailleurs été utilisée pour la campagne présidentielle.

Il est donc un chanteur et directeur musical membre du label Big Talent Entertainment. Il acquiert une popularité internationale après la sortie de son single « Sitya Loss » en 2014 et de la vidéo virale de danse des Ghetto Kids qui l’accompagne.

Il a également remporté de nombreux prix nationaux et internationaux, notamment un Nickelodeon Kids ‘Choice Award en 2018, un BET Award en 2015 et plusieurs All Africa Music Awards.