Idée de sortie: FESTIVAL KREYOL DJAZ #3

Date : Samedi 15 Avril 2023

Horaires : 18h – 06h

Lieu : LA RETZ’GIE SAINTE CLOTHILDE 44680 SAINTE-PAZANNE (20min de Nantes)

Camping sauvage

Bar et restauration sur place

Artwork by David Besselièvre

ERICK COSAQUE (Guadeloupe) :

Une voix forte, âpre, charnue, avec le timbre caractéristique des formes créoles de musique conviviale de plein air. Erick Cosaque a la voix faite pour passer par-dessus les deux tambours boula et le tambour makè qui sont en général associés, avec quelques percussions légères, dans le gwo ka de la Guadeloupe. Kout’ tanbou informel à un coin de rue, veillée traditionnelle chez un particulier, léwoz sonorisé dans une salle associative, c’est une voix à la fois chaleureuse et impérieuse que les Antillais des îles et de métropole ont aussi appris à connaître par le disque, la radio et la télévision, en plus de quarante-cinq ans d’activité professionnelle – une vingtaine d’albums personnels, une quarantaine de participations et collaborations avec des artistes de toutes les esthétiques et de toutes les générations de la musique caribéenne.