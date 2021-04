Le concept A2, concours de danse

JEAN MARC TEMPLET

Il est auteur compositeur interprète responsable du centre culturel Christian Marajo de l’Ermitage et concepteur d’événementiel c’est une figure emblématique de la culture martiniquaise. Il est responsable de la compagnie de danse Black birds et il effectue de nombreuses tournées en Martinique Guadeloupe, Paris, Guyane, avec Michel Linérol et Dédé Saint Prix pour ne citer qu’eux.

Il met ses talents de chorégraphe aux services de Eric Virgal, José Versol, Alain Marlin, Annick Ozier La Fontaine et Michel Linerol

PATRICK ADREY

Patrick Andrey est auteur-compositeur-interprète et arrangeur. Il est né le 6 janvier 1968 à Saint-Joseph en Martinique. En 1994 il arrive en France et entreprend des études en musicologie à l’Université Paris VIII en Seine Saint-Denis. Il suit les cours de composition, de contrepoint et d’harmonie avec le Maestro Tsvétan Dobrev au conservatoire Russe Rachmaninov. Pour se perfectionner en prendra des cours particuliers d’orchestration avec Francis Bayer, compositeur et professeur à l’université.

Il écrit son premier roman nommé ANTICIPATION lorsque la fiction rejoint la réalité en 2008. En 2015 il est réédité sous le titre Graziella, zouk à Moscou. Il y dépeint les réalités du milieu artistique zouk et développe une théorie basée sur un conflit d’accords, faisant de cette particularité une spécificité musicale propre au zouk.

En 2007 il écrit et enregistre la partition d’une pièce symphonique du nom de Sacrifice’,’ par l’orchestre philharmonique de la République Tchèque.

En 2019,avec l’aide du chef d’orchestre Luc Bouhanben et de l’administrateur Christophe Farrugia, Patrick Andrey crée l’orchestre symphonique le Kréyôl Majestik Senfonik. Cet orchestre a pour vocation de jouer des pièces ultra marines.

En septembre 2019, le le Kréyôl Majestik Senfonik enregistre 2 mazurka « Kontan i kontan », « Nostaljik la » et un adagio « Manicou ké volé.

LE CONCOURS

Lancement du concours « Zouké » prévu au Togo, à partir du 9 avril 2021

Le concours « Zouké » a pour but de promouvoir le zouk à l’international.

►Résumé des règles :

1- La musique utilisée doit être exclusivement la chanson DéKALé’W du concept A2 (Jean-Marc templet / Patrick Andrey)

2- Un candidat ne pourra concourir qu’en individuel, et doit remplir les conditions d’âge (18 ans ou plus)

3- La présélection des candidats sera basée sur le respect strict de la chorégraphie proposée par l’équipe A2.

3- La vidéo proposée doit être de qualité et le candidat visible dans son intégralité

4- La durée de la chorégraphie doit être entre 27 et 34 seconds maximums

Si vous voulez y participer…

1 -Complétez le formulaire en ligne sur la page : https://concourszouktogo.blogspot.com/​

2 -Puis, postez votre vidéo sur le Messenger de la page Facebook de UNITY 4 ZOUK en précisant vos nom, prémom et numero de téléphone https://www.facebook.com/unity4zouk​

Dans un premier temps, le concours est destiné à un public âgé de 18 ans et plus de nationalité et résidant auTogo.

Le deuxième volet sera étendu à d’autres pays de l’Afrique francophone, aux Antilles françaises, à la France métropolitaine et au monde entier.