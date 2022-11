Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Campus Local Club ! L’émission du réseau radio campus France qui fait la part bel aux djs et collectif qui font danser nos villes dans tous les recoins de la France.

Aujourd’hui direction Angers où l’on retrouve l’association D3. D3 c’est la réunion de 3 activistes, Walt, Lezguy et Yvo qui depuis plus de 4 ans squattent les platines des bars de la ville ; mais surtout ils mixent et organisent des open-air, des soirées dans des lieux parfois atypiques comme au Stade Raymond Koppa et bien évidemment leur propre festival dont il prépare la deuxième édition. Radio Campus Angers à proposer aux 3 compères de faire écouter leur sélection et découvrir leur esthétique au réseau et c’est donc 3 dj-sets que la team nous fournit !

C’est Yvo qui se lance le premier. Sa sélection est orienté house bien sur mais souvent avec des apports et références à la disco et au garage, c’est le plus soulful du trio. Pour ce mixe, il nous donne à entendre un mix house garage éclectique aux influences autant new-yorkaise avec des morceaux hip-house comme des moments plus anglais avec des rythmiques uk proche du 2 step. Mais peut importe les étiquettes, je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Yvo du crew D3.

