Lezguy (D3)

Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Campus Local Club ! L’émission du réseau radio campus France qui fait la part bel aux djs et collectif qui font danser nos villes dans tous les recoins de la France. Aujourd’hui direction Angers où l’on retrouve l’association D3. D3 c’est la réunion de 3 activistes, Walt, Lezguy et Yvo qui depuis plus de 4 ans squattent les platines des bars de la ville ; mais surtout ils mixent et organisent des open-air, des soirées dans des lieux parfois atypiques comme au Stade Raymond Koppa et bien évidemment leur propre festival dont il prépare la deuxième édition.

Ils viennent d’annoncer une nouvelle soirée qui aura lieu dans une des discothèques de la ville avec pour invité un dj house émérite en la personne de Terrence Parker. En provenance du berceau de la techno, il viendra ciseler la foule avec ses scratchs sur des mythiques morceaux de deep-house en plus d’un plateau plus local composé de Walt, Moya, Disc/Over, et 33t. rendez vous le 17 décembre à la Péniche.

Pour ce deuxième mix du trio place à Aurélien aka Lezguy qui hausse le rythme et nous fournit un dj set dynamique composé de morceaux hard-house aux influences euro-danc mais mélanger à des incursions techno assez proche de détroit. Cela donne un beau rendu de l’énergie de leur soirée. Bonne soirée à l’écoute de Lezguy sur la réseau Radio Campus France.

