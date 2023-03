Odweeyne (Toulouse)

ODWEEYNE presente « Extra Slices mix radio show »

Mix réalisés avec Diska Le Singe

Production : Campus FM [Toulouse]

Battles, soirées puis, logiquement, la scène où il assure premières parties et arrières musicaux de groupes de rap et autres, les rencontres le porteront jusqu’aux portes des studios pour expérimenter la production exécutive. musicien, producteur… il a tourné et collaboré avec les plus grand du Hip hop…

⚒ Rah Digga, Reak, Karlito, A.G, Sadat X, Boog Brown, Mani Deïz, Timeless Truth, Conway, Nolan The Ninja, The Legion, Awon, F.O.D.B, Unknown Mizery, B.White, Beya, T.F.T …