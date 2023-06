Eddy Sco (Angers)

*** INFOS ***

Salut C’est Eddy Sco, une contraction rigolote d’Etienne Deveche Discothèque. J’ai commencé à collectionner des vinyles en arrivant à Angers il y a 10 ans. Mélomane éclectique et festivalier aguéris depuis mes 16 ans, je n’espérais pas devenir programmateur radio alors que c’est mon métier depuis 7 ans à Radio Campus Angers. Cela m’a permit d’élargir mes découvertes et de réflechir à une vision émancipatrice de la musique. Je co-anime l’émission Bounce & Dream sur Radio DY10 où l’on clame notre amour des musiques électroniques du passé et du futur.

Côté Dj, c’est super éclectique mais pour ce Campus Local Club c’est mon penchant plus électronique et technoïde que j’explore avec une plongée entrainante et psychédélique en compagnie de vinyles neo-trance; dans cette résurgence actuelle que j’affectionne particulièrement.

Au plaisir de vous rencontrer sur une piste aux étoiles pour de nouvelles immersions et explorations sonores.

Vive la radio, vive la musique, vive la vie.

Dust E-1 : U & Me

Tigra : International Waters

Forum : Yucatan

Bliss Inc : Outer Limits

Remotif : A Passionate Evening In The Igloo Tragique

Ludwig A.F Röhnschein : Firely

Irie Nation : Assinie (Escape Mix)

Hearthug : Planet Rhythm X

Biodive : Chinga To C

Dj Headshot & Matris : Space Bells

Guy Contact : Doors Of Perception

