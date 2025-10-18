Beatscape 18.10.2025

Roman Flügel – Flowers – Cooking The Books EP Phonica
Lilya Mandre & Zac Martel – A Part Of Your Soul feat. Jono McCleery – Exi (s) t – Crosstown Rebels
Asa Tate – Last Dance – Replica – Rhythm Section International
Onur Ozman – Floor Plan – Panopticon – Sum Over Histories
Michael Mayer – Erdbeermond – Kompakt: Total 25 – Kompakt
Frankey & Sandrino – Genie – Please EP – Rekids
Arno Gonzalez – Dojo (Da Productor Remix) – DOJO [The Ultimate Remixes Collection] – Brique Rouge
Byron the Aquarius – Bob Power At It Again (NYC Mix) – The Global Caress – Star Creature Universal Vibration
N.Y. House’n Authority – APT. 2b (Steve Bug Edit) – Nu Groove Edits, Vol. 7 – Nu Groove
Ross Couch – Where The Deep Resides – Where The Deep Resides – Body Rhythm
M-Scape – Keep Dancin – Feeling the Star – UNKNOWN season
Manuold – Jersey – Hot & Crunchy – GLBDOM
Club Paradis – Dope Vibes in Ibiza – Boulevard Chromé – MF Records
Peter Palace – Mosquito Coast – Can’t Deny – theBasement Discos
DJ Sneak – Disko Dialogue – Disko Dialogue – Frappé
Rasmus Faber – How Do You Do It (Remix Extended) – How Do You Do It (Remix) – Farplane
Butch – Love Is A Glitch – Love Is A Glitch – Permanent Vacation
Unknown Artist – Break A Dawn – Show Me Luv / Break A Dawn – Rave-R
Iron Curtis – Troubles – Dial Me In – Hudd Traxx
Aguila – Groov-e – A Place Like a Place – Kann
Martyn Bootyspoon – My House, My Rules (Sweaty!) – Of the Draw – LUCKYME
Ghedzo – Make Love (Ghedzo Confident Mix) – Make Love (Remixes) – STOMP HOUSE
Rocco.fx – Dub To Japan – SOMA NEU Vol. 5 – Soma
Quince & Sayne – Klönneplein 1 – Work – Something Happening Somewhere
Wata Igarashi – Unleashed – My Supernova – Dekmantel
Efdemin – Signal to Noise – Poly – Ostgut Ton
Josi Devil – M.e.S (feat. TSVI) – No More – Nervous Horizon
Oppidan – DARWIN – MY NAME IS OPP! – Promised Land Recordings
Tuff City Kids, Gerd Janson & Lauer – R-Zoner (Groover Klein milk! Mix) – Single – R-Zoner (Groover Klein milk! Mix) – Running Back
Gruv42 – Dreaming of You – DREAMING OF YOU – DIRTY KITCHEN RAVE
DJ Swisha – MAIN CHARACTER – FIRST HAND SMOKE – SWISHA
Dario Zenker – BMW SP30 – Configuration Support – Ilian Tape