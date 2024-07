428 Hapinness (08/07/24)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le roots et le rockers ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Roman Stewart & Linval Thompson ou de Rico Rodriguez. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir le dernier single de Echo minott sorti chez BAT Records, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Ras Teo & The Naturals « Comming Home » sorti chez King Solomon et A-Lone Productions, et de Zambeze « Portrait Of A Roots Man » sorti chez A-Lone Productions. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Message ou sur Emanuel & The Bionites. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles de l’époque méconnues ! Pleins de bon Sons ! Enjoy !

Playlist : Rice & Peas > Roman Stewart & Linval Thompson

(Single) (1979) / Natural Woman > Senya

(Single) (1980) / Hanging' On > Vivian Withers

(Single) (1987) / Wonderful World > Rico Rodriguez

Wonderful World (1995) / Human Rights > Tony Tuff

(Single) (2024) / Feeling Irie > Paulinho

(Single) (2024) / Are You Ready ? > Echo Minott

(Single) (2024) / Crumbling World > The Mighty Gravillons & The 18th Parallel

(Single) (2024) / Bil Back > Ras Teo & The Naturals

Coming Home (2024) / Happiness > Zambeze

Portrait Of A Roots Man (2024) / Conquering Lion > Mo'Kalamity

(Single) (2017) / Beg Steal Or Borrow > Ras Chanter & The Signal One Band

(Single) (2022) / Brixton Rock > Message

Showcase I (2024) / Imansion (Discomix) > Emanuel & The Bionites

Nations Shall Know EP (2024) / Distance > Christos DC

Kung Fu Action Theatre (2024) / Why War > Mike Anthony

(Single) (1977) / Give Me Your Love > Time Unlimited

(Single) (1977) / Rasta Woman > Sister Beverley

(Single) (1976) / Loving Man > African Jamaicans

(Single) (1976) / Black I Am > Scatty Bell

