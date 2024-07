429 Sun (15/07/24)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une Émission de 3h consacrée à l’#electrodub, à la #jungle et à la #drumandbass, que j’ai eu le plaisir de partager avec les copains de l’asso Kapsule : DJ Selva et Shamash ! Ça été le dans le studio !!!!

On en a profité pour vous donner un avant goût et vous parler de la Shake Up Sunshine , une soirée 100% dub, jungle et drum and bass qui aura lieu samedi prochain de 18h à 23h chez les copains de la Guinguette Cadre Loire Saint Clément des levées !!!

Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/1462686178466346

Pleins de bon Sons ! Enjoy !