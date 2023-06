Rencontre avec Lazare, Comédien professionnel/metteur-en-scène et Lola, Directrice artistique, co-fondateurs en 2009 du Nouveau Théâtre populaire, basé à Fontaine Guérin (49). Suivant les pas de Jean Vilar et engagés depuis le début dans une certaine démarche du spectacle vivant, les invités nous racontent la genèse de leur aventure professionnelle et expriment leur plaisir et leur épanouissement de participer activement, depuis 14 ans à l’esprit égalitaire et démocratique du collectif. Ils évoquent le triptyque de Molière joué actuellement au Quai (Tartuffe/Dom Juan/ Psyché) et la préparation de leur festival annuel, fin août, sur le site de la Maison du théâtre.

