S05-E01-Le CIDFF et la lutte contre les violences faites aux femmes

Dans ce nouvel épisode du F* Club, Juliette rencontre Maëva Neethling. Elle est psychologue au CIDFF du Maine-et-Loire. Le CIDFF, c’est le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles.

C’est un lieu ressource pour l’information, l’accès au droit et l’accompagnement des femmes et des familles. Leur action est très large, mais la lutte contre les violences faites aux femmes est l’une de leurs missions principales.

Avec Maëva, on découvre plus en détail les missions et les actions du CIDFF. On s’intéresse aux mécanismes des violences faites aux femmes et on cherche à comprendre pourquoi il est si difficile de sortir de ces situations.

Et puis on parle aussi de ce que les témoins de ces violences peuvent faire pour repérer les violences, puis agir et aider les victimes.