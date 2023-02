Les droits LGBTQIA+ et fatigues militantes

Engagés et militants, Dimitri Riant-Marsac et Stéphane Corbin partagent l’envie d’élever la voix et de lever le poing pour lutter contre l’oppression systémique et pour les droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+.

Mais à force de donner du temps, de porter l’organisation d’événements et de tenter de fédérer, il arrive que l’énergie s’émousse et que l’on se heurte à un mur : celui de la fatigue militante. Elle peut se traduire par une souffrance physique, émotionnelle et/ou psychique.

Cet état de fatigue, voire d’épuisement, Dimitri, président du @collectifluciolesua, association de l’Université d’Angers pour les droits LGBT, et Stéphane, président de l’association angevine et centre LGBTI+ @quazarangers, l’ont déjà connu et s’en protège. À travers le prisme de leurs luttes queer, on parle donc des mécanismes qui engendrent la fatigue militante et des façons de s’en préserver.