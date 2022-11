Barbara Réthoré, biologiste-exploratrice

Barbara Réthoré, parmi un tas d’autres casquettes, est biologiste-exploratrice. Avec son compagnon de route, Julien Chapuis, elle part à la découverte de territoires, parfois lointains et inexplorés, parfois sous notre nez mais méconnus. À la frontière entre démarche scientifique et engagement pour le vivant, humain et non humain, elle ramène de ses expéditions des connaissances nouvelles sur le vivant et les partage ensuite au plus grand nombre. Entre mai et juillet 2022, Julien et Barbara ont embarqué pour Loire Sentinelle, une aventure inédite de trois mois, à pied et en canoë, depuis les sources de la Loire jusqu’à son embouchure. Avec Barbara, on a parlé d’écologie et de médiation scientifique. On a voyagé à Hawaii, à Madagascar et sur la Loire. Et on a discuté de son expérience de femme scientifique et exploratrice et de comment on fait quand on a ses règles dans la jungle ou sur un canoë.