S05-E02-Les Catherinettes

Pour cette épisode, Juliette invite Mélanie Gourvès, Directrice des Catherinettes.

Une association dont les objectifs sont :

Accompagner les structures culturelles dans la mise en place d’un dispositif global de prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu festif.

Travailler selon deux axes : la formation et la prévention, à la fois auprès des équipes et auprès des publics. Nous prônons une fête inclusive, qui respecte les corps et les esprits.

Valoriser une culture du consentement dans nos espaces festifs et défendons une approche intersectionnelle des inégalités.

Les catherinettes – Prévention en milieu festif

Bonne écoute