Le Quai en famille !

Pour cette fin d’année, une émission consacrée au jeune public et aux famille. Et oui, au Quai il y a plein de choses à découvrir pour les plus jeunes !

Dans la rubrique En coulisses, Julien et Pauline reçoivent une partie de l’équipe des relations avec les publics du Quai CDN.

Frédéric Aubry, responsable des relations avec le public scolaire 1er degré et conseiller à la programmation jeune public pour discuter des spectacles « en famille » et Emmanuel Bretonnier, responsable des relations avec le public scolaire 2er degré qui nous parle de l’action « Brûler les planches ».

Côté scène, rencontre avec Odile Grosset-Grange (La Compagnie de Louise), metteuse en scène du spectacle Cartoon de Mike Kenny que vous découvrirez bientôt au Quai.

Découvrez la programmation famille du Quai : https://www.lequai-angers.eu/en-famille

Retrouvez les interludes musicaux de cet épisode :

→ Cheek to cheek – Louis Armstrong & Ella Fitzgerald

→ Last Christmas – The Tamlins