Sur le Quai #5 : Focus cinéma au Quai !

Pour démarrer l’année 2024, une émission théâtre et cinéma autour de celui qui sera à l’honneur tout l’hiver au Quai : Buster Keaton !

Vous le découvrirez au travers d’une installation immersive en partenariat avec Premiers Plans.

En coulisses, Élise Vigier la metteuse en scène et comédienne complice de Marcial Di Fonzo Bo nous explique tout sur le projet Buster Keaton, un garçon incassable.

Côté scène, nous recevons Aurélie Brialix et Dylan Roncin, élèves de la classe CPES du Quai et du Conservatoire d’Angers. Avec d’autres jeunes acteur.ice.s, ils et elles « activeront » l’installation en jouant des scènes au milieu des décors.

Pour en savoir plus sur l’évènement : https://www.lequai-angers.eu/buster-keaton-b9722e6d

Retrouvez les interludes musicaux de cet épisode :

→ Rhapsody in Blue – George Gershwin

→ The Rich Man’s Frug – Bob Fosse