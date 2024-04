Sur le Quai #8 : Comment crée-t-on un spectacle ?

Les Centres Dramatiques Nationaux sont des maisons de création pour le spectacle vivant.

Découvrons les coulisses de la production d’un spectacle avec Pascale Michel et Valentine Réau, chargées de production au Quai. L’une a 37 ans d’expérience auprès des artistes et l’autre est en alternance pour apprendre ce métier. Elles ont en commun l’amour du théâtre et une bonne humeur contagieuse !

Nous recevons ensuite le metteur en scène Sylvain Maurice qui nous parle du processus de création de son dernier spectacle Petit Eyolf, qui sera joué au Quai du 9 au 11 avril 2024.

+ d’infos : https://www.lequai-angers.eu/ petit-eyolf

Retrouvez les interludes musicaux de cet épisode :

→ Kiss – Prince

→ Read the room – The Smile