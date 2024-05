Sur le Quai #9 : La formation professionnelle au Quai

Dans les coulisses du Quai, il se passe beaucoup de choses ! Ce mois-ci, focus sur la formation professionnelle, à destination des artistes ou des professionnel·les du spectacle vivant.

Nous recevons d’abord Inès, Perrette et Élisa, étudiantes de la classe CPES (classe préparatoire à l’enseignement supérieur) du Conservatoire d’Angers en partenariat avec le Quai. Elles nous font part du bilan de leur formation et de leur projets et envies à venir.

Nous partons ensuite en immersion dans l’Atelier Formation et Recherche (AFR) n°108 qui se déroule ce mois-ci au Quai. On en profite pour discuter des enjeux de la formation pour un Centre Dramatique National avec Jacques Peigné, directeur délégué du Quai.

Enfin, nous accueillons Léa, en stage de fin d’études au service des relations avec les publics. Elle nous parle de ses missions au Quai et de son projet professionnel.

Retrouvez l’interlude musical de cet épisode :

→ Money, money – ABBA