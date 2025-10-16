Salut à tous et à toutes, c’est rapanalyz votre émission de rap underground sur radiocampus angers

Pour cette émission effectif réduit il manque Yann. Mais Siméon, Martin, Jules sont à mes côtés dans le studio ainsi que Pierre à la régie !

Pour la 38 ème analyse on a décidé de partir sur une mixtape qui vient de sortir, j’ai nommé DND de Yvnnis. Avec J9, So la lune ainsi que JRK19, notre protagoniste de ce soir signe peut être l’une des meilleures productions de ces dernieres semaines

Pour finir vous aurez évidemment le débat présenté par Siméon puis un quizz concocté par Marc

Bonne semaine et à mercredi prochain :))