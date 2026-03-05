Rapanalyz #52 : analyz de Babylone Brûle de Jeune Lion

salut tout le monde c’est rapanalyz, l’émission rap de radio campus angers

on se retrouve ce soir après une semaine de vacances pour certain et de taff à l’usine pour d’autres

ce soir le studio est plein à craquer ca fait plaisir

martin, jules pierre tom ainsi que deux nouveaux dans le studio lilou et gauthier: ils sont de base derrière la caméra mais ce soir ils analysent une partie de l’album de jeune lion

jeune lion a sorti son dernier projet babylone brule et on l’analyse ce soir mais avant ça chronique coup de coeur