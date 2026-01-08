Bonjourrrrr bienvenue sur rapanalyz votre émission rap de radio campus angers après une émission spéciale de scratchfellaz dédicacée à calbo on enchaîne avec notre première émission de 2026 donc bonne année à tout le monde plein de bonne choses de réussite de bonheur etc…

Qui dit 2026 dit retour de chroniqueurs d’anthologie, qui ont marqué les débuts de rapanalyz. Ils rentrent tous les deux fraîchement d’erasmus. L’un en Grèce l’autre aux philippines j’ai nommé lois et félix.

C’est un plaisir de les retrouver j’espère que vous aussi chers auditeurs. A leurs côtés les petits nouveaux jules et martin, une équipe entre tradition et modernité finalement

et bien sûr à la régie pierre percy du sert, l’homme providentiel de rapanalyz