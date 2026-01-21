Salut à toussss bienvenue sur rapanalyz votre émission de radio campus angers

il y a 24 ans temps mort de booba sortait.

Le 22 janvier 2002 plus exactement, autour de la table personne n’était né à cette époque mais tout le monde s’accorde ici pour dire que c’est l’un des plus grands albums du rap français.

Véritable raz de marée qui a impacté et qui impacte encore aujourd’hui de nombreux rappeurs. avant de commencer petite tour de table tout le monde va bien d’ailleurs ?

Temps mort est le premier album solo du duc de boulogne. On l’analyse ce soir dans rapanalyz alors rester branchez mais avant ça petite chronique des coups de cœurs de la semaine de l’équipe.