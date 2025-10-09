Salut à tous et à toutes, c’est rapanalyz votre émission de rap underground sur radiocampus angers

Pour cette émission effectif réduit il manque Yann. Mais Siméon, Martin, Jules sont à mes côtés dans le studio ainsi que Pierre à la régie !

Pour la 37 ème analyse on a décidé de partir sur un projet court mais intense, j’ai nommé Je brille quand même d’ OgLounis. Produit entièrement par Johnny Ola, ce dernier apporte une qualité et une cohérence exceptionnelle. Cette fois-çi c’est Pierre qui se chargera de la présentation du rappeur orignaire de Nîmes, puis Jules et Martin se chargerons de l’analyse des 7 titres

Pour finir vous aurez évidemment le débat présenté par Siméon puis un quizz concocté par Marc

Bonne semaine et à mercredi prochain :))