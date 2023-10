Invitation de Valérie, Professeur de Culture numérique à la Fac de lettres de Belle-Beille et membre actif du Collectif 384 (nombre d’heures de cours à assurer sur une année),. C’est un mouvement national qui s’est constitué suite à la disparité de rémunération, via une prime entre les ESAS (Enseignants du second degré ou assimilés) et les Enseignants-chercheurs.

Ce collectif a initié une action, dès la rentrée Universitaire revendiquant une équité de traitement entre les Professeurs d’Enseignement supérieur, en démissionnant de leurs tâches administratives (élaboration de plannings, plus de consultation de messagerie, réunions internes et externes…..)