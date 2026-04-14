Les Dessous de la Cité #4 : Les élections du Crous

Pour ce nouveau numéro, nous braquons les projecteurs sur un scrutin souvent méconnu mais pourtant déterminant : les élections des représentants étudiants au Crous de l’académie de Nantes. En effet, ce scrutin détermine qui portera la voix des étudiants sur des dossiers cruciaux comme le logement, les bourses ou la restauration universitaire. Nous sommes donc revenus sur le déroulement de la campagne, les programmes des différentes listes en présence et les enjeux de la participation électorale sur les campus angevins.

Ce rendez-vous électoral soulève la question de la représentativité face à un taux d’abstention souvent record. C’est pourquoi nous avons souhaité donner la parole à ceux qui font vivre l’université au quotidien pour comprendre leur désintérêt ou, au contraire, leur engagement. Ensuite, pour cette partie d’émission, nous avons pu recueillir le ressenti des électeurs sur l’impact réel du Crous dans leur budget.

Pour notre chronique Le Mot de la Fin, on s’intéressera à un dossier qui a secoué la sphère médiatique et judiciaire internationale ces dernières années. Nous reviendrons sur les zones d’ombre et les implications d’un scandale aux ramifications mondiales, en expliquant ce qu’est « l’affaire Epstein ».