Les Dessous de la Cité #1 : le mécénat culturel à Angers et la question des financements privés

Pour cette première émission, on aborde avec vous la question du mécénat des entreprises privées pour la culture sur la ville d’Angers. Lors du dernier Conseil municipal du 29 septembre, le sujet a fait débat : on vous explique ce qui s’est passé, ce qu’est le mécénat et en quoi cela peut poser problème. Pour répondre à nos questions et nous éclairer sur ce qui a créé la discorde au sein du Conseil , nous accueillons Yves Aurégan, co-président du groupe Demain Angers. Enfin, nous terminerons l’émission avec sur Le Mot de la Fin : le « Socle commun », un sujet dont on parle énormément dans les médias depuis les dernières législatives mais qui est assez nouveau dans le vocabulaire politique français.