Publié le par Les Dessous de la Cité

Les Dessous de la Cité #3 : Le procès du groupe Extinction Rebellion

Pour cette nouvelle émission, nous nous penchons sur un sujet qui a marqué l’actualité judiciaire locale : les récents procès des militants d’Extinction Rebellion à Angers. En début d’année, plusieurs membres du mouvement ont dû répondre de leurs actions de désobéissance civile devant le tribunal. Nous sommes donc revenus sur les faits reprochés, les arguments de défense invoqués par les activistes et la portée de ces mobilisations pour la cause écologique en Maine-et-Loire.

Face aux enjeux climatiques et à la réponse pénale apportée à ces modes d’action, nous nous sommes demandés comment ces procès sont perçus par les citoyens et les acteurs juridiques de notre territoire. Dans la seconde partie de l’émission, nous nous intéresserons à la légitimité de la désobéissance civile face à l’urgence environnementale mais aussi à la question de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Enfin, on terminera sur notre rubrique Le Mot de la Fin, où l’on s’intéressera à un concept souvent invoqué pour critiquer ou justifier certaines formes d’activisme politique. Nous prendrons le temps d’analyser une notion complexe et lourde de sens en politique comme en droit, en expliquant ce qu’est « l’ingérence ».

Playlist :

Get Up Stand Up > Bob Marley /

Mercy Mercy Me > Marvin Gaye /

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