Les Dessous de la Cité #2 : L’arrivée de Shein à Angers

Pour cette nouvelle émission, nous nous penchons sur un sujet qui fait débat : l’arrivée de Shein en plein cœur du centre-ville d’Angers. En effet, le géant chinois de la mode éphémère pose ses valises en France. Nous sommes donc revenus sur ce qui a fait le succès de la marque, les critiques qu’elle suscite et les réactions que son arrivée a entraînées.

Face aux nombreuses controverses causées par l’installation du géant de la mode éphémère à Paris, au sein du BHV, nous nous sommes demandés ce que pensaient les Angevins de l’arrivée de la marque dans leur ville. On réagira donc, dans la seconde partie de l’émission, aux réponses qu’ils ont donnés à notre micro.

Enfin, on terminera sur notre rubrique Le Mot de la Fin, où l’on s’intéressera à ce qu’il s’est passé de l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis, en expliquant ce qu’est le « shutdown ».