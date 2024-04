Moi je voulais faire projectionniste, parce que moi je suis pas vraiment acteur

En première partie d’émission, une interview de deux de nos projectionnistes, Lucas et Elise, qui vont nous raconter en quoi consiste le métier de projectionniste !

Une mallette suspicieuse, une chanteuse pop en Guest, et Pedro Pascal : notre équipe a vu en AVP le dernier film d’Ethan Coen, « Drive Away Dolls », on vous en parle, vous verrez les avis sont tous un peu différent !

Et puis nous terminerons par un petit récap des sorties ciné d’avril , et un focus sur les événements à ne pas manquer !